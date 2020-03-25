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В Полтавской области на самоизоляцию ушли почти 1300 человек: подробности

25 марта, 16:13

Руслан Ровик

В регионе не подтвердили ни одного случая инфицирования COVID-19

В Полтавской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, однако 1286 местных жителей находятся на самоизоляции.

Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов на брифинге.

"Сейчас на Полтавщине не зафиксировано ни одного официально подтвержденного случая заболевания коронавирусом. На самоизоляции сейчас находятся 1286 человек. То есть, мы понимаем и видим, как эта цифра постепенно, очень активно растет", – сказал он.

Синегубов добавил, что, в основном, на самоизоляцию уходят люди, которые возвращаются из-за границы, а также призвал их не нарушать требований карантина.

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Кроме того, руководитель ОГА добавил, что в область уже поступило почти пять тысяч экспресс-тестов, а также дополнительные маски и специальная одежда для врачей.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы мы могли самостоятельно проводить эти тесты и не отправлять их в Киев", – заверил он.

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Синегубов также отметил, что в регионе определили 17 инфекционных отделений в медицинских учреждениях, которые первыми примут возможных больных. Готовятся другие отделения и врачи, чтобы быстро их перепрофилировать на лечение людей с коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и Киеве.

Так, в Черновицкой – 38 (1 человек умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Тем временем в регионы привезли тесты на коронавирус и спецзащиту для врачей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Полтава инфекция Полтавская область коронавирус самоизоляция

Источник: Интерфакс-Украина

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