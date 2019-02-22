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В Полтавской области на швейной фабрике открыли приют для животных

Сегодня, 15:17

От гибели животных спасли зоозащитники

В Полтавской области на швейной фабрике открыли приют для животных Другие регионы От гибели животных спасли зоозащитники

В Горишних Плавнях Полтавской области на текстильной фабрике живут лебеди, ручной аист, фазаны, и даже питон. Все они оказались ненужными своим владельцам. От гибели животных спасли зоозащитники, а на швейном предприятии – приютили. Как им живется в новом доме – видели журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, брошенных животных, которых спасают волонтеры или горожане, решил приютить директор швейной фабрики. Последний раз ему привезли питона – его не только приютили, а уже и придумали имя для рептилии.

Примечательно, что сотрудники фабрики в обеденный перерыв отдыхают в мини-зоопарке. Свободный вход и для других горожан. Места для новых жильцов пока хватает, говорят на предприятии. Даже если кто-то принесет крокодила – от животного здесь не откажутся.

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животныхи теперь живет в селе Рябцы под Черниговом. Во дворе своих спасителей живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.

Напомним, вчера Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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Тег животные, приют, Полтавская область

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