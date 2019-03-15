В Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай"
Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта
Эти кучи мусора накапливаются на обочинах трасс в течение зимы. Больше всего мусора собирают на стоянках габаритного транспорта. Сейчас обочины местных трасс ежедневно убирают сотня коммунальщиков. Уборка одного километра обочины обходится налогоплательщикам в 16 тысяч гривен.
Добросовестные участники дорожного движения за разбрасывание хлама вдоль трассы предлагают наказывать. Но на самом деле штраф за засорение дорог есть, и он – больше 340 гривен. Но, как говорят в полиции, поймать нарушителей не так уж и просто. Для этого патрульные должны либо сами зафиксировать как кто-то мусорит, или искать каждого нарушителя на видео с камер наблюдения.
Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
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