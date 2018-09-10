В Полтавской области на взятке поймали влиятельного чиновника

Мужчину задержали при получении взятки в размере 16 тысяч гривен

В Горишних Плавнях Полтавской области начальник городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции области попался на взятке в размере 16 тысяч гривен. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Начальник Горишньоплавнивського городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области погорел на взятке в целом в 16 000 гривен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.