В Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции
Коп вымогал деньги за непривлечение мошенника к ответственности
В Полтавской области на получении взятки в 30 тысяч гривен был задержан сотрудник Кременчугского отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, полицейского разоблачили 21 марта сотрудники Генпрокуратуры совместно с Государственным бюро расследований и Нацполицией.
Как выяснилось, мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по статье "мошенничество". После получения неправомерной выгоды взяточник был задержан.
В настоящее время решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения. Ведется досудебное расследование, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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