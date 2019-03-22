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В Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции

Сегодня, 13:37

Коп вымогал деньги за непривлечение мошенника к ответственности

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: СБУ
В Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg Другие регионы Коп вымогал деньги за непривлечение мошенника к ответственности

В Полтавской области на получении взятки в 30 тысяч гривен был задержан сотрудник Кременчугского отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, полицейского разоблачили 21 марта сотрудники Генпрокуратуры совместно с Государственным бюро расследований и Нацполицией.

Как выяснилось, мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по статье "мошенничество". После получения неправомерной выгоды взяточник был задержан.

В настоящее время решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения. Ведется досудебное расследование, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег полиция, взяточник, Полтавская область

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