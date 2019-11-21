В Полтавской области начали добывать газ из новых скважин

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В Полтавской области добытчики газа разрабатывают новые скважины, чтобы обеспечить топливом Украину.

Работать в этом регионе компаниям очень сложно. Добывать топливо приходится из очень глубоких пластов. "Сегодня" отправились в места, где работают новые буровые, чтобы узнать, что, кроме энергонезависимости страны, каждому из украинцев дает отечественный газ.

На Мачухском месторождении бурят очередную газовую скважину. В этом году это уже третья.

Издали бурильная установка похожа на башню. Но самое важное происходит под землей. Рабочие говорят: забурились уже на глубину более чем два километра. Но сверхмощное оборудование увидеть могут не все. Команде "Сегодня" это удалось. На установке только буровая головка весит более 300 кг, приблизительно как шесть мешков с картошкой.

"Приводится в движение бурильной колонной, по которой подается буровой раствор, происходит разрушение породы и, соответственно, вынос этой породы буровым раствором", – объясняет главный специалист департамента бурения ДТЭК Нефтегаз Богдан Костив.

Как углубляется буровая колонна — на мониторах в лаборатории наблюдает оператор-технолог.

"Анализируя все эти данные, мы можем прогнозировать следующее бурение и прогнозировать на 10-20 метров углубление скважины, и условия, и что нас ожидают там, осложнения", – рассказывает оператор-технолог станции геолого-технического контроля Серафим Анахин.

А бурить на Мачухском месторождении, действительно, нелегко, говорят специалисты. Потому что оно – одно из самых сложных в Европе. Газ расположен на огромной глубине. Там большое давление и высокая температура. Порода даже современному оборудованию поддается не сразу. В работе ДТЭК Нефтегаз в этом году находится семь новых глубоких скважин.

"В текущем году ДТЭК Нефтегаз уже инвестировал в бурение скважин более трех миллиардов гривен, и мы прекрасно понимаем, что увеличение объёмов добычи газа неразрывно связано с системными инвестициями и с привлечением новых технологий, которых еще вчера не ​​было в Украине. И все это, несомненно, способствует более эффективной разработке месторождений и достижению Украиной энергетической независимости", – говорит генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Инвестиции в газодобывающую отрасль нужны, чтобы обеспечить рост экономики, говорят эксперты. Потому что это — зарплаты людям, налоги в местные бюджеты и многочисленные социальные проекты.

"Восемь крупнейших добывающих компаний, которые все вместе добывают 92% газа в Украине – это компании, которые создают порядка шести тысяч рабочих мест и обеспечивают 8% поступлений в бюджет", – говорит председатель правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины Наталья Гребенюк.

В прошлом году украинские газодобывающие компании уплатили только ренты в бюджеты всех уровней Полтавской области около 700 млн. грн. В целом отрасль платит более 50 млрд. грн. налогов. Могут еще больше, ведь запасы – приличные. Ежегодно добывать могут более 20 млрд. кубометров и более. Главное, чтобы лицензии на бурение выдавали прозрачно, по рыночным правилам.

"Государственная служба геологии и недр Украины будет проводить в дальнейшем прозрачные аукционы для привлечения новых инвесторов. Они получат инвестиционные обязательства относительно вложения средств в бурение скважин, проведение соответствующих работ", – говорит глава государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

А пока же сантиметр за сантиметром сверхмощные машины приближают Украину к энергонезависимости — бурят вековые пласты, чтобы добраться до украинского газа.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что газовый уголь помог энергонезависимости Украины.

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