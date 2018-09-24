В Полтавской области напали на местную волонтершу

Сегодня, 10:12

По словам женщины, она сама впустила в дом злоумышленника


Фото: Facebook Ксения Быкова

Фото: Facebook Ксения Быкова

В Полтавской области на волонтера Ксению Быкову напали в ее доме. Об этом написала сама пострадавшая на своей странице в Facebook.

"На меня напали в собственной квартире, и я сама открыла дверь", – говорится в сообщении.

По словам волонтерши, нападение произошло после 3:00. Ксения отметила, что открыла дверь по той причине, что нападавший был близким знакомым. На данный момент, по словам женщины, с ней все в порядке, и она уже нашла юриста, чтобы отстаивать свои права.

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Напомним, ранее, 22 сентября, в Одессе стреляли в местного общественного активиста Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист. 

Кроме того, не так давно в машину известного львовского активиста подбросили гранату. Неизвестные разбили окно и оставили РГД-5 в багажнике машины.

Также резонансное нападение произошло в Херсоне. 31 июля неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Четверо задержанных подозреваемых в нападении на чиновницу уже сознались в совершении преступления.

 
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