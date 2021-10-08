В Полтавской области открыли пункты вакцинации в "Укрпочте": кто получит прививку

В Полтавской области запустили временные пункты вакцинации в 32 отделениях "Укрпочты". Там могут получить прививку не только пожилые люди, а все желающие.
Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
"Со вчерашнего дня запустили временные пункты вакцинации в 32 отделениях "Укрпочты" по всей территории области. Сегодня их работает более 50", – написал он.
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Синегубов уточнил, что в пунктах вакцинации на базе "Укрпочты" прививки получили уже 830 пожилых людей.
Графики и адреса отделений, где есть временные пункты прививки, можно узнать в центрах первичной медико санитарной помощи.
Массовая вакцинация сработает?
В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.
В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.
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