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В Полтавской области открыли пункты вакцинации в "Укрпочте": кто получит прививку

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 15:30
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Всего в области работает 50 центров вакцинации – график работы можно узнать в центрах первичной медико санитарной помощи
В Полтавской области прививку можно получить в "Укрпочте"
В Полтавской области прививку можно получить в "Укрпочте" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области запустили временные пункты вакцинации в 32 отделениях "Укрпочты". Там могут получить прививку не только пожилые люди, а все желающие.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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"Со вчерашнего дня запустили временные пункты вакцинации в 32 отделениях "Укрпочты" по всей территории области. Сегодня их работает более 50", – написал он.

Фото: Олег Синегубов

Синегубов уточнил, что в пунктах вакцинации на базе "Укрпочты" прививки получили уже 830 пожилых людей.

Графики и адреса отделений, где есть временные пункты прививки, можно узнать в центрах первичной медико санитарной помощи.

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Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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