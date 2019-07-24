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В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавший

24 июля, 13:28

ДТП произошло на трассе "Полтава-Сумы"

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области после столкновения с легковушкой перевернулся маршрутный микроавтобус. Один из пассажиров маршрутки получил травмы, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня около 5:45 на трассе "Полтава-Сумы", вблизи поселка Диканька. Как выяснилось, за рулем автобуса "РУТА" маршрутом "Полтава – Миргород") находился 40-летний житель Полтавы. Автомобилем ВАЗ-2110 управлял 25-летний житель Житомирской области.

На момент аварии в маршрутке находились водитель и пятеро пассажиров. В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса, мужчину доставили Диканьскую центральную районную больницу.

"Полиция изучает обстоятельства происшествия", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, маршрутка, столкновение, легковушка, Полтавская область, микроавтобус, пострадавший

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