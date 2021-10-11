В Полтавской области перевернулся автобус с людьми – более 20 пострадавших (фото)

На момент ДТП в автобусе было больше 20 пассажиров и два водителя

На месте работала полиция / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 11 октября, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в Полтавской области произошло ДТП. Перекинулся автобус с пасажирами.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Что случилось

Автобус ехал из Луганщины в Киев. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и два водителя. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

Последствия ДТП в на трассе. Фото: ГУНП полтавской области.

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Наказание для виновника

Полиция еще решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Последствия ДТП в на трассе. Фото: ГУ НП полтавской области.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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