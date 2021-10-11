В Полтавской области перевернулся автобус с людьми – более 20 пострадавших (фото)

Сегодня, 11 октября, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в Полтавской области произошло ДТП. Перекинулся автобус с пасажирами.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Что случилось
Автобус ехал из Луганщины в Киев. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.
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В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и два водителя. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
Наказание для виновника
Полиция еще решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
Ранее мы сообщали:
- В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.
- Во Львовской области произошло ужасное ДТП. Тягач Renault не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека.