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В Полтавской области питбуль покусал девятилетнюю девочку

18 июня, 14:34

Ребенка госпитализировала "скорая"

Фото: Pixabay

В Кременчуге собака набросилась на маленькую девочку и покусала ее. Об этом сообщает местное издание "Кременчуцька газета". 

Пес породы "питбуль" набросился на ребенка на улице Героев Украины, 11. Как сообщили местные правоохранители, девятилетнюю девочку после нападения забрала скорая помощь. Детали инцидента выясняются.

Напомним, не так давно в Черкассах бойцовские псы породы "стаффордширский терьер" загрызли собаку и покусали ее хозяина. По словам свидетеля, владелец "стафов" и не пытался забрать своих собак, а просто наблюдал за происходящим.

Кроме того, ранее в частном секторе Днепровского района Запорожья овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".


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Тег нападение, собака, Кременчуг, Полтавская область, питбуль

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