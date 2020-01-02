В Полтавской области подросток умер от выпитого на Новый год алкоголя

Молодой человек отдыхал с компанией

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В Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в Беликах (Кобелякский район), сообщает еженедельник "ЕХО".

По словам правоохранителей, компания молодых людей отмечала Новый год. Во время празднования они распивали спиртные напитки. Затем легли спать. Утром обнаружили, что их 17-летний товарищ не подает признаков жизни.

Как рассказали молодые люди, юноша выпил много алкоголя. Тело умершего направили на экспертизу. Известно, что молодой человек жил в Кустоловых Кущах.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Кременчуге Полтавской области две школьницы напились до потери сознания и попали в больницу в тяжелом состоянии.

"Около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы патрульной полиции заметили, как прямо посреди дороги двое неизвестных девушек лежат без сознания. Полицейские оказали им домедицинскую помощь и вызвали скорую", – рассказали правоохранители.

Также сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

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