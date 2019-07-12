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В Полтавской области полицейскому грозит пожизненный срок за покушение на убийство

12 июля, 14:18

Мужчина взорвал гранату, пытаясь убить незнакомую ему женщину

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области.

В Полтавской области сотрудника изолятора временного содержания будут судить за покушение на убийство. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Следователи теруправления ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры завершили досудебное расследование относительно помощника дежурного изолятора временного содержания №4 Главного управления Нацполиции, который в апреле 2019 года в селе Опишня, Зиньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату Ф-1. Обвинительный акт направлен в суд", - заявил он.

В ходе расследования выяснилось, что 28 апреля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, полицейский заметил незнакомую женщину, которая приехала к своим родственникам и стучала в дверь, чтобы ее пропустили во двор.

Мужчина вынул из кармана гранату Ф-1 и бросил в сторону потерпевшей, а потом сбежал. Прогремел взрыв, в результате которого женщина получила осколочные ранения брюшной стенки и бедер.

После задержания полицейского следователи ГБР в ходе обысков изъяли в его помещении 30 патронов калибра 5,45 мм.

"По результатам расследования работник полиции обвиняется в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, из хулиганских побуждений, не доведенного до конца по причинам, не зависящим от воли виновного лица (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса), а также в незаконном использовании боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса)", – заявил Лысенко.

В случае, если вина обвиняемого будет доказана в суде, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненный тюремный срок.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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Тег убийство, граната, покушение, Полтавская область, Нацполиция

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