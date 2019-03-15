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В Полтавской области поймали двух браконьеров

Сегодня, 15:40

Преступники оказались работниками национального парка

В Полтавской области поймали двух браконьеров Другие регионы Преступники оказались работниками национального парка

В Полтавской области работники национального парка "Нижне-Сульское" оказались браконьерами. Мужчин поймали на незаконном вылове рыбы.

У браконьеров изъяли уже пойманную рыбу и 13 рыболовецких сетей. Как выяснилось, мужчины нанесли государству ущерб на 70 тысяч гривен.  В свою очередь, задержанные сотрудники нацпарка рассказывали, что сами охотились на нарушителей. Они даже акты проверок показали, но документы оказались фальшивыми.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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Тег задержание, парк, браконьеры, разоблачение, Полтавская область, работники

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