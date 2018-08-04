В Полтавской области пожар на свалке тушили почти сутки

Спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о пожаре поступило вчера, 3 августа, в 18:50. В 20:05 того же дня спасателям удалось его локализовать, но потушили огонь только сегодня, 4 августа, в 15:36 пожар был ликвидирован.

"Участие в ликвидации принимали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается", – отметили в ГСЧС.

Напомним, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайной пожарной опасности 4-6 августа в некоторых областях Украины.

Как сообщалось, за январь-март 2018 года на пожарах погибли 706 человек.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.



