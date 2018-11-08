В Полтавской области предприниматель попался на подкупе офицера СБУ

Бизнесмен пытался завербоват" лейтенанта спецслужбы за пять тысяч гривен в месяц

В Полтавской области задержали "дельца", который пытался подкупить офицера Службы безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой Полтавского гарнизона в рамках проведения контроля за совершением преступления разоблачен и задержан частный предприниматель во время предоставления неправомерной выгоды в сумме пяти тысяч гривен лейтенанту СБУ, оперуполномоченному в городе Кременчуг", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, предприниматель пообещал офицеру передавать аналогичную сумму ежемесячно, и за это надеялся получить содействие в своей незаконной деятельности, связанной с реализацией горюче-смазочных материалов через незаконную автозаправку.





Офицер сообщил об этом "предложении" стражам порядка, и далее все действия взяточника находились под контролем. 8 ноября, во время передачи денег в сумме пяти тысяч гривен предприниматель был задержан.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, планируется сообщение задержанному о подозрении и обращение в суд по поводу избрания ему меры пресечения и аресту изъятого имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Государственная служба финансового мониторинга только за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

В то же время, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.