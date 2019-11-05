В Полтавской области пьяный отец убил младенца

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В Полтавской области от рук собственного отца погиб шестимесячный ребенок. Ужасный поступок молодой парень совершил в нетрезвом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, трагедия произошла в селе Вовчик Лубенского района. Тело мальчика поздно вечером 4 ноября нашел местный врач.

"Об ужасной трагедии, произошедшей в одном из сел района, сообщил местный врач. По предварительной информации, мальчику нанес телесные повреждения его отец, находившийся в нетрезвом состоянии", - рассказал руководитель пресс-службы Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

Сейчас тело ребенка направили на экспертизу для установления причины смерти. 21-летнего горе-отца уже задержали, открыто уголовное производство.

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