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В Полтавской области пьяный отец убил младенца

5 ноября, 09:32

21-летнего подозреваемого уже задержали

/ Фото: Pixabay

В Полтавской области от рук собственного отца погиб шестимесячный ребенок. Ужасный поступок молодой парень совершил в нетрезвом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, трагедия произошла в селе Вовчик Лубенского района. Тело мальчика поздно вечером 4 ноября нашел местный врач.

"Об ужасной трагедии, произошедшей в одном из сел района, сообщил местный врач. По предварительной информации, мальчику нанес телесные повреждения его отец, находившийся в нетрезвом состоянии", - рассказал руководитель пресс-службы Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

Сейчас тело ребенка направили на экспертизу для установления причины смерти. 21-летнего горе-отца уже задержали, открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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убийство полиция младенец отец пьяные Полтавская область убийство детей

Источник: УНИАН

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