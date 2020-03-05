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В Полтавской области пьяный тракторист набросился на полицейского

5 марта, 03:03

Руслан Ровик

Шофер напал на копа, когда тот оформлял админпротокол

В Полтавской области патрульные остановили пьяного водителя дизельного культиватора, который во время оформления админпротокола набросился на копа.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Патрульные остановили 44-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении административного материала мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль", – говорится в сообщении.

По факту умышленного нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов было открыто уголовное производство.

Агрессивному шоферу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя и устроила копам скандал.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Полтавская область водительские права пьяный водитель нападение на копа

Источник: Сегодня

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