В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики

В Полтавской области коронавирусной инфекцией заразились 169 человек. За последние сутки в области обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной госадминистрации Олег Синегубов.
"Утро 25 апреля. На Полтавщине 169 подтвержденных случаев заболевания коронавирус, новых за сутки – 8. Продолжает болеть 152 человека", - сообщил чиновник.
Зараженные в области были обнаружены:
- Кременчуг – 58 человек
- Полтава – 27 человек
- Кременчугский район – 21 человек
- Миргородский район – 12 человек
- Верхние Плавни – 12 человек
- Зеньковский район – 10 человек
- Полтавский район – 5 человек
- Кобеляцкий район – 4 человека
- Чутовский район – 3 человека
- Лубны – 2 человека
- Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский, Козельщинский и Карловский районы – по 2 человека
- Машевский район, Котелевский и Хорольский районы – по 1 человеку
Синегубов добавил, что среди больных в области – 48 медицинских работников. Они из разных отделений:
- Кременчугская ЦРБ – 30 медиков
- Полтава – 7 медиков
- Миргород – 5 медиков
- Зеньков – 3 медика
- Кременчуг, Верхние Плавные и Оржица – по 1 медику
Примечательно, что за последние сутки в регионе выздоровели два человека. Всего с начала эпидемии тут удалось вылечить 14 пациентов с коронавирусом. Большинство больных в области находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.
Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.
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