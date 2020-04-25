В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики

В регионе от COVID-19 удалось вылечить 14 человек

В Полтавской области коронавирусной инфекцией заразились 169 человек. За последние сутки в области обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Утро 25 апреля. На Полтавщине 169 подтвержденных случаев заболевания коронавирус, новых за сутки – 8. Продолжает болеть 152 человека", - сообщил чиновник.

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Зараженные в области были обнаружены:

Кременчуг – 58 человек

Полтава – 27 человек

Кременчугский район – 21 человек

Миргородский район – 12 человек

Верхние Плавни – 12 человек

Зеньковский район – 10 человек

Полтавский район – 5 человек

Кобеляцкий район – 4 человека

Чутовский район – 3 человека

Лубны – 2 человека

Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский, Козельщинский и Карловский районы – по 2 человека

Машевский район, Котелевский и Хорольский районы – по 1 человеку

Синегубов добавил, что среди больных в области – 48 медицинских работников. Они из разных отделений:

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Кременчугская ЦРБ – 30 медиков

Полтава – 7 медиков

Миргород – 5 медиков

Зеньков – 3 медика

Кременчуг, Верхние Плавные и Оржица – по 1 медику

Примечательно, что за последние сутки в регионе выздоровели два человека. Всего с начала эпидемии тут удалось вылечить 14 пациентов с коронавирусом. Большинство больных в области находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.

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Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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