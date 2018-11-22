В Полтавской области разоблачили два "реабилитационных центра": людей держали за решеткой и наказывали голодом

Во исполнение поручения Генерального прокурора Украины прокуратурой Полтавской области проведен ряд обысков в Полтавском районе и городе Полтава с целью установления фактов незаконного лишения свободы и ограничения личной свободы граждан. Об этом сообщает прокуратура области.

Так, во время проведения следственных действий в двух реабилитационных центрах установлено, что в целом там находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

"Впрочем, 21 "пациент" сообщил, что их держали на территории учреждений незаконно, вопреки их воле, ограничивая личную свободу. Права свободного выхода из домовладения последние не имели, окна были зарешеченные и закрыты, доступ свежего воздуха ограничен", – говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые лица сообщили, что работники реабилитационного центра принудительно предоставляли им лекарственные средства неизвестного происхождения, а за нарушение режима последних наказывали путем ограничения доступа к пище и запретом общения между собой.

Как сообщили в прокуратуре, во время обыска обнаружено и изъято медицинскую документацию лиц, находящихся по указанному адресу, тетради, документы, на основании которых лица помещались в указанные заведения и на основе которой осуществляется деятельность центров.

По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули указанные реабилитационные центры.

В настоящее время в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч.3 ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины, выполняются необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств указанного события, установления организаторов незаконных действий.

Отмечается, что за совершение указанных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, мы сообщали о разоблачении подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Ранее в Черниговской области под видом реабилитационного центра для лечения наркоманов орудовала преступная группировка, которая удерживала 200 человек. Пленников держали в специальных бараках и подвалах, а некоторых – пытали. "Пациентов" заставляли работать на обработке дерева, в сельском хозяйстве и строительстве.

Также мы писали о разоблачении подпольного центра борьбы с наркоманией в Николаеве - там в частном доме оборудовали закрытый "пансионат", а "пациентам" запрещали выходить на улицу и общаться с родными, принуждая к молитве. За такое "перевоспитание" родные зависимых платили по три тысячи гривен.