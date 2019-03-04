В Полтавской области ребенок погиб после падения с трактора

Трагедия произошла в Машевском районе

Иллюстрация. Фото: cars.ua.

В Полтавской области ребенок погиб после падения с трактора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf5/408/5c7cf54080b2b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf5/408/5c7cf54080b2b.png 2019-03-04T11:56:25+02:00 Другие регионы Трагедия произошла в Машевском районе

В Полтавской области после падения с трактора погиб восьмилетний мальчик. Трагедия произошла 3 марта в селе Рясское Машевского района.

Как сообщили в отделе коммуникации областного управления Национальной полиции, трактором управлял 28-летний водитель.

"В результате падения во время движения ребенок получил смертельную травму", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения … повлекшее смерть потерпевшего". Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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