В Полтавской области ребенок получил смертельный удар током

В воскресенье, 26 августа, в селе Рокитное Кременчугского района Полтавской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб десятилетний ребенок. Об этом сообщил пресс-центр Кременчугского городского отдела полиции.

Как выяснилось, около 11 утра мальчик помогал подключать насосную станцию в колодце, вследствии чего его ударило разрядом тока.

Полиция Кременчугского района проверяет все обстоятельства этого происшествия. По делу открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), однако правоохранители квалифицируют его как несчастный случай.

Также во Львовской области произошел очень похожий случай, где по предварительной информации, 10-летний ребенок умер от удара током.

Ранее в Киевской области на мосту от удара током погиб 15-летний парень. Подросток решил взобраться на железнодорожный мост, чтобы сделать фото.

Мы уже сообщали о случае, когда под Днепром шестилетняя девочка коснулась лестницы и погибла. Причиной гибели стала неисправная проводка.