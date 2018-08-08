В Полтавской области семья переселенцев начала свой бизнес

В селе Котляревске в Полтавской области семья переселенцев из Луганской области начала свой бизнес. Семейство Сомовых выращивает и продает кур-бройлеров.

Всего в семье Сомовых семь человек: муж, жена, теща и четверо дочерей. Две младшие девочки родились уже в Полтавской области. С переездом семейства население села Котляревского увеличилось вдвое: с семи до четырнадцати человек.

До войны Сомовы никогда не занимались сельским хозяйством, но рискнули начать все с нуля. Чтобы начать собственное дело, составили бизнес-план, получили грант и завели кур-бройлеров. Глава семьи, Евгений, имеет опыт в торговле, поэтому клиентов, по его словам, найти было несложно. Сомовы продают курятину по 80 гривен за килограмм.

Кроме того, год назад семейство завело еще и коз, но пока только для себя. Они уверены, сумели освоиться на новом месте благодаря трудолюбию и оптимизму. Помимо этого, у Сомовых уже зреет новый бизнес-план: хотят выращивать малину на продажу. В этом году уже собрали первый урожай.

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