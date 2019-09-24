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В Полтавской области сгорело кукурузное поле: появилось видео

24 сентября, 14:21

Спасти удалось только треть урожая

В Полтавской области произошел масштабный пожар – загорелись 60 гектаров кукурузного поля.

Огонь вспыхнул возле села Абрамовка. Пожарникам удалось спасти только треть урожая. Эта территория принадлежит одному из местных аграрных предприятий, там сейчас подсчитывают убытки.

Напомним, на территории Украины 24-27 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

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