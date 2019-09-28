В Полтавской области столкнулись четыре автомобиля: погиб водитель

/ Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

В источнике рассказали, что инцидент случился на автодороге "Онишки – Маяковки". Столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2101 под управлением водителя 1960 года, Hyundai под управлением водителя 1949 года, Opel Vectra под управлением водителя 1972 года рождения и Opel Ascona под управлением водителя 1988 года рождения.

В результате удара водитель ВАЗ, житель Оржицкого района, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажирка автомобиля, жительница Пирятина, которая сидела в Hyundai, пострадала. Ее с телесными повреждениями доставили ​​в Оржицкую центральную районную больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что на 72-м километре автодороги Киев – Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Chevrolet и Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу. Одна из машин загорелась после столкновения.

Кроме того, в Днепре произошло серьезное ДТП, в котором были ранены три человека и разбиты четыре автомобиля. На дороге не разминулись две иномарки, а мощное столкновение запустило эффект домино: BMW отбросило на Mazda, а та врезалась еще в одну машину.

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