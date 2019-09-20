В Полтавской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие

В Лабинском районе Полтавской области столкнулись грузовики Iveco и Volvo. Один человек погиб, еще два – получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около 21:20 19 сентября на 202-м километре трассы Киев – Харьков, в селе Ольшанка. В результате аварии погиб пассажир Ivecо – житель Харькова, 1982 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Кроме того, пострадали водители грузовиков. Мужчин с различными травмами доставили в больницу.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

"Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram