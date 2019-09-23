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В Полтавской области столкнулись две легковушки: есть погибшая и пострадавшие

23 сентября, 13:59

Смертельное ДТП произошло под Кременчугом

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области произошло жуткое ДТП – столкнулись две легковушки. Один человек погиб, еще двое – пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась 22 сентября около 21:10 в селе Чечелево Кременчугского района, на перекрестке улиц Гагарина и Чкалова. Как выяснилось, там столкнулись КИА, под управлением 35-летнего местного жителя, и Daewoo под управлением 22-летнего жителя села Зубаны.

Фото: ГУНП в Полтавской области

В результате ДТП 20-летняя пассажирка Daewoo скончалась на месте происшествия. 16-летнего юношу и водителя той же легковушки госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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