В Полтавской области столкнулись легковушки: один человек погиб, шестеро – пострадали

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области в жутком ДТП погиб мужчина, еще шестеро человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, легковушки Toyota Camry и Mitsubishi столкнулись вчера, в 23:15, на трассе Киев – Харьков вблизи села Широкое Великобагачанского района. В результате аварии водитель Toyota погиб на месте. Он оказался жителем села Литвяки, 1991 года рождения.

Кроме того, пострадали водитель Mitsubishi 1986 года рождения и еще пятеро пассажиров (2000, 1954, 1982, 2014 и 2018 рождения). Все пострадавшие – жители города Прилуки. Их доставили в центральную районную больницу.

"Полиция устанавливает обстоятельства происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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