В Полтавской области столкнулись маршрутка и молоковоз, есть пострадавшие

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии


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В понедельник, 24 сентября, в Полтавской области возле города Пирятин столкнулись автомобиль "Камаз" и маршрутный микроавтобус "Мерседес Спринтер", в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

В полиции отмечают, что авария произошла около 15 часов дня на 157-м километре автодороги "Киев – Харьков".

"Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль "Камаз" и "Мерседес Спринтер". Сейчас в медицинское учреждение доставлены пятеро пассажиров и водитель "Мерседеса", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, маршрутка, столкновение, Полтавская область, Пирятин, молоковоз

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