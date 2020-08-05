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В Полтавской области "террорист" угрожал жене и матери самодельной гранатой

5 августа, 21:56

Елена Вус Елена Вус

Мужчину задержали, а вероятный боеприпас направили на экспертизу

В среду, 5 августа, в селе Солоница Полтавской области, где ранее завершились масштабные поиски "полтавского террориста", мужчина с самодельной гранатой угрожал жене и матери расправой. О происшествии в полицию по телефону сообщили местные жители.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"5 августа, около 10 часов утра, полиция Лубенского района получила сообщение о семейном конфликте в с. Солоница", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира. Также был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Полиция готовит процессуальные документы для сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Как известно, силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.

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убийство граната террористы ссора угроза Полтавская область взрывное устройство боеприпас

Источник: Сегодня

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