В Полтавской области третий день ищут молодую маму с маленьким сыном (фото)

Последний раз мать выходила на связь еще 4 октября

В Полтавской области исчезла молодая мать Лиза Чекарева и ее маленький сын Владислав.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции и опубликовала фото пропавших.

Правоохранители рассказали, что женщине 23 года, а ее сыну всего четыре. Она не выходит за связь с родными еще с 4 октября.

Стражи порядка просят людей, которые видели пропавших или знают об их местонахождении, сообщить в полицию.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в пруду в селе Старая Царичанка.

Также сообщалось, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Для поисков ребенка по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Как оказалось, мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. В ответ ребенок обиделся и убежал.

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