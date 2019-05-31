В Полтавской области у мужчины изъяли два противотанковых гранатомета

Оружие было обнаружено в Глобинском районе

Полиция обнаружила два противотанковых гранатомета в частном доме. Фото: Нацполиция

В Полтавской области в частном доме жителя Глобинского района полицейские изъяли два ручных противотанковых гранатомета. Об этом сообщил руководитель областного управления Нацполиции Андрей Замахин в своем Facebook.

По его словам, за последнюю неделю в регионе было изъято четыре гранатомета. В настоящее время полиция устанавливает источник происхождения гранатометов, а также причину, по которой мужчина хранил в своем доме оружие. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Днепропетровской области полицейские пресекли "бизнес" двух местных жителей, которые продавали оружие через интернет: клиент перечислял деньги на карту, а торговцы отправляли ему посылку почтой.

В ходе обысков полицейские обнаружили пять пистолетов, один карабин, 755 патронов, 11 запалов, 200 граммов взрывчатого вещества, три снаряда, семь запчастей огнестрельного оружия.

Недавно мы сообщали, что у вице-мэра Николаева изъяли боеприпасы. Полицию на чиновника навела его бывшая жена.

Также сообщалось, что НАБУ провела обыски у чиновников Нацгвардии. Кроме того мы сообщали, что НАБУ и ГБР провели обыски в структурах ГФС во Львовской области.





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