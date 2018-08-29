В Полтавской области у жителя одного из сел во дворе обнаружили заросли конопли

Сегодня, 04:16

Против 26-летнего молодого человека возбуждено уголовное производство

Фото: пресс-служба Нацполиции в Полтавской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

В Лубенском районе Полтавской области полицейские обнаружили у жителя одного из отдаленных сел района крупную посадку конопли. Наркотические растения росли на приусадебном участке мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

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Во время обыска на территории двора, принадлежащего 26-летнему подозреваемому, правоохранители обнаружили и изъяли 480 растений, по предварительной информации, это растения конопли. Изъятое направлено для проведения экспертизы. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на выращивании наркотических растений на собственном приусадебном участке попался житель Кировоградской области, у которого нашли посадку двухметровой конопли.

В рамках профилактических мероприятий под условным названием "Мак" сотрудники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства 32-летнего жителя Голованевского района области. В результате полицейские обнаружили на приусадебном участке мужчины просто между овощей кусты, похожие на коноплю. Высота некоторых из них достигала двух метров.
наркотики, конопля, полиция, Полтавская область
Источник:

"Сегодня"

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