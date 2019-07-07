В Полтавской области упал самолет, есть погибший и пострадавший

Информация о падении воздушного судна поступила спасателям в 15.32

Фото: ГУ ГСЧС в Полтавской области / Facebook.

После падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом 7 июля написала пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области на своей странице в Facebook.

Информация о падении воздушного судна поступила спасателям в 15.32.

"Самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован. Горение отсутствует. От ГСЧС привлечены пять человек личного состава и одна единица техники", – сказано в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Полтавской области / Facebook

Ранее новости "Сегодня" писали, что 2 июля курсант выполнял очередной самостоятельный тренировочный полет на учебном самолете Л-39 в Харьковской области. Из-за возникновения внештатной ситуации он катапультировался и позже вышел на связь, сообщив, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Месяцем ранее в Киевской области легкомоторный самолет, на борту которого находилось три человека, не долетел до аэропорта и упал.

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