В Полтавской области в частном доме обвалилась стена: есть погибшие

Погибшие ремонтировали кирпичную пристройку к дому

фото: Лубенщина.

В Полтавской области погибли два человека в результате обрушения стены в частном доме. Об этом написало местное издание "Лубенщина".

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 2 июля, около 11:00 в селе Засулье Лубенского района Полтавской области. Стена обвалилась во время ремонтных работ в кирпичной пристройке к дому. В результате погибли два человека.

По неофициальной информации, погибшие – 54-летняя женщина и 28-летний мужчина. На месте происшествия работают спасательные службы и полиция.

Напомним, что в городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью. Трещины в стенах дома люди заметили еще 17 июня, а чуть позднее стало видно, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в центре города. Причиной взрыва считают утечку бытового газа. Здание полностью обрушилось.

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