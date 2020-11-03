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В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробности

3 ноября, 14:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авто правоохранителя столкнулось с фурой

В Полтавской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения иномарки и грузовика погиб прокурор из Сум Александр Вольченко, а также его жена и двухлетняя дочь.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА, пишет СТС.

Отмечается, что 2 ноября в 18:50 на трассе Кролевец – Сумы – Пирятин двигался автомобиль Lexus под управлением прокурора Сумской местной прокуратуры. По данным СМИ, мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он столкнулся с фурой DAF с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легковушки, а также его жена и дочь скончались на месте происшествия. Водителя DAF госпитализировали в Пирятинскую районную больницу с травмой плеча.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, семья на собственном авто возвращалась из Киева в Сумы. В столице Вольченко проходил аттестацию.

Также известно, что дома у семьи остался пятилетний сын.

В Нацполиции добавили, что правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, в этот же день произошло другое ДТП с участием прокурора. В Черниговской области авто прокурора столкнулось с ВАЗ. В результате погибли два человека.

Также мы писали, что во Львовской области произошло ДТП с автопоездом. Погибли два человека, еще один находится в реанимации.

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ДТП Сумы прокуроры Полтавская область
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