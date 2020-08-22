В Полтавской области в ДТП попала семья: погибли отец и двое маленьких детей (фото)

В Полтавской области легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали.

Инцидент произошел на трассе Киев – Харьков возле села Говтвянчик Полтавского района около двух часов ночи. Об этом рассказал инспектор отдела коммуникации полиции в Полтавской области Павел Сыпитый, пишут Факты.

По словам полицейского, рядом с местом аварии идет ремонт трассы, и для движения открыта только одна сторона. Предварительно, 30-летний полтавчанин, который был за рулем Volvo S60, не учел этого обстоятельства и на участке сужения дороги столкнулся с грузовиком MAN.

Кроме того, Сыпитый уточнил, что после сильного дождя асфальт был мокрым, что тоже могло усугубить последствия столкновения.

Удар был такой силы, что даже многотонная машина оказалась сильно изувеченной. Водитель и пассажир MAN сейчас в больнице с множественными травмами. В автомобиле Volvo в момент ДТП находилась семья – супруги и двое детей. Жену-пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии в первую городскую больницу. Муж и двое детей скончались на месте ДТП. Одному ребенку было два года, другому – четыре.

Ведомости об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, недавно в Одессе легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка . После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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