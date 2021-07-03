Українська
$ 27,38
32,52
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Полтавской области в пруду нашли тело 8-летнего мальчика. Что произошло

3 июля 2021 12:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несчастный случай произошел в одном из сел Кобеляцкой территориальной общины Полтавского района

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области вблизи села Павловка в пруду обнаружили тело ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи констатировали смерть 8-летнего местного мальчика. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте также: Очевидцы спокойно отдыхали, пока ребенок тонул: на пляже в Запорожье умер школьник

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик. Тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти направили в морг.

Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
300 евро тебе дать? В Черновицкой области на завуча медколледжа выплеснули ведро фекалий (видео)
300 евро тебе дать? В Черновицкой области на завуча медколледжа выплеснули ведро фекалий (видео)Другие регионы
Изнасилование школьницы в Кривом Роге: в полиции воспринимали так, как будто она этого хотела
Изнасилование школьницы в Кривом Роге: в полиции воспринимали так, как будто она этого хотелаДругие регионы
Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старости
Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старостиДругие регионы
В Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. Подробности трагедии (видео)
В Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. Подробности трагедии (видео)Другие регионы
Пьяным сбил подростка в Херсоне. Патрульному избрали меру пресечения
Пьяным сбил подростка в Херсоне. Патрульному избрали меру пресеченияДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять