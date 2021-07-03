В Полтавской области в пруду нашли тело 8-летнего мальчика. Что произошло

Несчастный случай произошел в одном из сел Кобеляцкой территориальной общины Полтавского района

Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области вблизи села Павловка в пруду обнаружили тело ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи констатировали смерть 8-летнего местного мальчика. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик. Тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти направили в морг.

Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

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