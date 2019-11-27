В Полтавской области в жилом доме вспыхнул пожар: погибла семья

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В селе Демидовка нарушение правил пожарной безопасности привело к трагедии – в одном из жилых домов погибли три человека.

О пожаре в доме копам сообщили местные жители. Несмотря на то, что огонь уничтожил только диван, в доме погибли 46-летний мужчина, 58-летняя женщина и ее 31-летний сын. Тела людей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Трагедию правоохранители расследуют как нарушение правил пожарной безопасности. Полиция уже начала досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице. Погибшим малышам было два и три года, а госпитализированный младенец – 2019 года рождения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие происшествия чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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