В Полтавской области ВАЗ влетел в припаркованную легковушку: один человек погиб, двое ранены
В результате аварии водитель ВАЗа умер в больнице
В селе Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области 2 марта произошло смертельное ДТП – водитель ВАЗа не выбрал безопасной скорости и врезался в припаркованный автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ВАЗ под управлением 38-летнего мужчины врезался в ЗАЗ-Daewoo, где находились 30-летний водитель и пассажир.
"В результате аварии водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в местную районную больницу, где от полученных травм умер. Водитель и пассажир ЗАЗ-Daewoo доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год, по сравнению с 2017-м, на дорогах Украины снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях, которые произошли на протяжении года.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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