В Полтавской области ВАЗ влетел в припаркованную легковушку: один человек погиб, двое ранены

В результате аварии водитель ВАЗа умер в больнице

Фото: УНН

В Полтавской области ВАЗ влетел в припаркованную легковушку: один человек погиб, двое ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-03T11:45:07+02:00 Другие регионы В результате аварии водитель ВАЗа умер в больнице

В селе Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области 2 марта произошло смертельное ДТП – водитель ВАЗа не выбрал безопасной скорости и врезался в припаркованный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ВАЗ под управлением 38-летнего мужчины врезался в ЗАЗ-Daewoo, где находились 30-летний водитель и пассажир.

"В результате аварии водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в местную районную больницу, где от полученных травм умер. Водитель и пассажир ЗАЗ-Daewoo доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год, по сравнению с 2017-м, на дорогах Украины снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях, которые произошли на протяжении года.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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