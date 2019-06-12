В Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус
Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона
В Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус. Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона и отойти подальше. Автобус выгорел дотла за считанные минуты. Предполагаемая причина пожара – замыкание электропроводки, говорят в полиции.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобус Setra.
Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.
На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри – не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.
Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 – ликвидирован. Огнем уничтожено автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чехии школьный автобус влетел в фуру: два десятка раненых
По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя
Масштабное ДТП в курортном городе Турции: погибли четыре человека, десятки пострадавших
В больницу госпитализировали 42 человека