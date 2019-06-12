В Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус

Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона

В Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус. Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона и отойти подальше. Автобус выгорел дотла за считанные минуты. Предполагаемая причина пожара – замыкание электропроводки, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобус Setra.

Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри – не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 – ликвидирован. Огнем уничтожено автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

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