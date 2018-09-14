В Полтавской области вокруг демонтажа памятника Ленину разгорелся скандал

Сегодня, 05:40

Жители села, в котором стоит бюст, категорически против его сноса


В селе Круподеринцы в Полтавской области местные жители выступают против демонтажа бюста Владимира Ленина. Этот памятник – один из последних в области, и его открыли только за два года до распада Советского Союза.

Чтобы демонтировать памятник, местный сельсовет провел опрос, но 97 процентов жителей села проголосовали за то, чтобы оставить бюст в целости и сохранности. Местные уверены, что памятник – это история, и его не стоит сносить.

Примечательно, что, несмотря на закон о декоммунизации, в Полтавской области осталось 15 недемонтированных советских символов, среди которых еще один Ленин. О намерении разрушить памятник в Круподеринцах уже заявили местные националисты.

Ранее мы писали о том, как сотрудники СБУ добились сноса памятника Владимиру Ленину на берегу Азовского моря. На тот момент эта скульптура считалась последней из оставшихся в Украине.

Добавим также, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.
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