В Полтавской области возросло число случаев COVID-19: где зафиксировали вспышки (карта)

В Полтавской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе заболели уже 116 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной госадминистрации Олег Синегубов.
"Утро 22 апреля. В Полтавской области 116 случаев заболевания коронавирус, новых за сутки – 15. Сейчас болеет 103 человека", – говорится в сообщении.
Вирус в области унес жизнь одного человека. Итак случаи заболевания были зафиксированы в:
- Кременчуг – 55
- Кременчугский район – 20
- Полтава – 14
- Миргород – 12
- Верхние Плавни – 4 (все выздоровели)
- Зеньковский район – 2
- Полтавский район – 2
- Машевка – 1 (человек выздоровел)
- Глобинский, Хорольский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский и Чутовский районы – по 1 случаю.
Отметим, что 39 зараженных оказались медиками. 30 медработников – из Кременчуга, 5 – из Миргорода, 3 – из Полтавы, 1 – из Зенькова. Выздоровели от инфекции 12 жителей области.
Ранее мы рассказывали, что в Полтаве из 5-й городской больницы, в которой будут принимать зараженных коронавирусом, уволились уже 15 медсестер.
Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил назаседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
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