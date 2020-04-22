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В Полтавской области возросло число случаев COVID-19: где зафиксировали вспышки (карта)

22 апреля, 14:48

Тина Наринецкая

В области от инфекции уже вылечили 12 человек

В Полтавской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе заболели уже 116 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Утро 22 апреля. В Полтавской области 116 случаев заболевания коронавирус, новых за сутки – 15. Сейчас болеет 103 человека", – говорится в сообщении.

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Вирус в области унес жизнь одного человека. Итак случаи заболевания были зафиксированы в:

  • Кременчуг – 55
  • Кременчугский район – 20
  • Полтава – 14
  • Миргород – 12
  • Верхние Плавни – 4 (все выздоровели)
  • Зеньковский район – 2
  • Полтавский район – 2
  • Машевка – 1 (человек выздоровел)
  • Глобинский, Хорольский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский и Чутовский районы – по 1 случаю.

Отметим, что 39 зараженных оказались медиками. 30 медработников – из Кременчуга, 5 – из Миргорода, 3 – из Полтавы, 1 – из Зенькова. Выздоровели от инфекции 12 жителей области.

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Ранее мы рассказывали, что в Полтаве из 5-й городской больницы, в которой будут принимать зараженных коронавирусом, уволились уже 15 медсестер.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил назаседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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