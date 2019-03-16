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В Полтавской области задержали банду наркодилеров

Сегодня, 11:00

В группу входили двое мужчин и женщина

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.
В Полтавской области задержали банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cb6/6f1/5c8cb66f1bbb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cb6/6f1/5c8cb66f1bbb1.jpg Другие регионы В группу входили двое мужчин и женщина

В Полтавской области полицейские разоблачили и задержали участников банды, которая продавала наркотики в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, в банду входили три человека: двое мужчин и женщина в возрасте от 40 до 42 лет. Преступники торговали наркотиками методом закладок на территории Кременчугского района и города Горишние Плавни.

Во время обысков у задержанных изъяли более 55 тысяч гривен, наркотики, шприцы, телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

"Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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Тег наркотики, задержание, наркоторговцы, Полтавская область, разоблачения

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