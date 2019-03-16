В Полтавской области задержали банду наркодилеров
В группу входили двое мужчин и женщина
В Полтавской области полицейские разоблачили и задержали участников банды, которая продавала наркотики в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, в банду входили три человека: двое мужчин и женщина в возрасте от 40 до 42 лет. Преступники торговали наркотиками методом закладок на территории Кременчугского района и города Горишние Плавни.
Во время обысков у задержанных изъяли более 55 тысяч гривен, наркотики, шприцы, телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.
"Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.
Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.
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