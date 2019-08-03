В Полтавской области задержали банду торговцев оружием 2019-08-03T12:25:00+03:00 Другие регионы «Товар» мужчины сбывали представителям криминальных кругов

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая специализировалась на незаконном сбыте оружия и боеприпасов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили местные жители. Они приводили в ​​боевое состояние образцы стрелкового оружия. "Товар" мужчины сбывали на территории региона, в частности, представителям криминальных кругов.

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Во время обысков в домах задержанных правоохранители нашли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также обнаружили два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два глушителя для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение на заказ.

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