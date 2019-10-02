В Полтавской области женщина-полицейский погибла при исполнении

В Полтавской области сегодня, 2 октября, во время исполнения служебных обязанностей, в страшном ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч. Об этом сообщает патрульная полиция Полтавской области.

Как оказалось, Марина заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").

Предварительно, около 16:00 на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции.

Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформление админматериалов, патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter чтобы привлечь его водителя быть свидетелем по делу.

В это время по дороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом.

Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте. К большому сожалению, Марина получила травмы несовместимые с жизнью. Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.

Марина Фетч служила в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. Коллеги вспоминают о ней, как об искренней, отзывчивой, доброй и преданной своему делу коллегой. У Марины остался 10-летний сын.

Напомним, недавно еа трассе Киев – Сумы, вблизи с. Гоголев в Киевской области, произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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Также сообщалось, что врезультате дорожной аварии в Волынской области пострадал сотрудник патрульной полиции Киверцовского райотдела.

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