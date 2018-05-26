В Полтавской области женщина с ребенком спасли от гибели рыбака

В Полтавской области мама с четырехлетним сыном спасли рыбака, который тонул в пруду. Женщина оказала первую помощь и держала мужчину над водой до приезда спасателей, когда Дарья с сыном гуляли возле пруда, когда услышали крик о помощи.

"Внизу вот там возле берега сразу было тело, и оно было уже все в воде, головой вниз он был. Я тогда спустилась, а когда перевернула его, то он уже не дышал, он уже был синюшный", – вспомнила спасительница утопающего Дарья Тутко.

При этом вытянуть мужчину из воды самостоятельно женщина не смогла, звала на помощь, но никто не пришел, и тогда начала самостоятельную реанимацию – она медик по образованию. В это время четырехлетний Марк помогал матери.

"Я так ему и сказала: под голову найди что-то. И он нашел самое лучшее – это полотенце", – женщина вызвала врачей и спасателей, а потерпевшего забрали в реанимацию. Как рассказал врач-анестезиолог Полтавской городской больницы, "в связи с тем, что пациента извлекли, он находился лицом в воде, плюс было общее переохлаждение, решено было провести ему обследование, интенсивную терапию, согреть".

Сейчас мужчину намного лучше, и вспоминает, что шел над прудом, когда сорвался и упал в воду.

"Хотел, думаю, напоследок порыбачу, сколько той жизни осталось. А там оно под горку, такая и роса, мокро, все, поскользнулся, поехал. Не вылезу, хоть убей, носом туда, напился воды, думал все уже", – вспомнил потерпевший Сергей Гордиенко.

Также он переживает, потому что его жена не знает, что он в больнице. Телефон утопил, а номера не помнит.

Сергей и его родственники благодарны Дарье за спасение, отметили правильные действия женщины в этой ситуации и спасатели.

"Наша служба буде готовить документы, чтобы в рамках всеукраинской акции герой-спасатель город наградить ее за такой мужественный поступок", – отметила Светлана Рыбалко, начальник пресс-службы ГСЧС в Полтавской области.

Сам Сергей говорит, что после такого случая желание порыбачить у него пропало и добавляет, что утопил в пруду все снасти.

Напомним, 23 мая на одном из пляжей Одессы утонул мужчина. Трагедия произошла между 10-й и 11-й станциями Большого Фонтана. Спасатели достали пострадавшего из воды и оказали первую медпомощь.

Параллельно со спасательными действиями отдыхающие на пляже люди старались вызвать скорую помощь. В течение пяти минут врачам было невозможно дозвониться. Потом оператор все же принял звонок. Медики прибыли на место происшествия спустя 20 минут. Но врачи уже констатировали смерть мужчины.

А в селе Пирожная Кодымского района Одесской области утонул подросток. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, мальчик 2006 года рождения перевернулся в лодке в воскресенье, 22 апреля, вечером.

Ранее во Львовской области на глазах у отчима утонула трехлетняя девочка. 23 апреля вместе со своим 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.