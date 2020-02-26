В приграничном районе на Волыни появился современный медтранспорт

Он будет спасать туристов, иностранцев и жителей отдаленных сел

Спасать туристов, иностранцев и жителей отдаленных сел. С такой задачей справиться нелегко, когда в автопарке скорых – старенькие УАЗы. Недавно в пограничном Владимире-Волынском появились современные автомобили. "Сегодня" узнали, что изменилось с тех пор.

Фельдшер Сергей Гробовский рассказывает, что 20 лет работал на машинах, избитых теперь временем и бездорожьем.

"Бывает, что во время езды надо делать реанимационные мероприятия. В таком состоянии их практически не сделаешь толком", – говорит фельдшер Сергей Гробовский.

И это лишь один из недостатков. Хуже всего, что скорая работает вдвое больше отведенного срока.

"Каждые семь лет автомобиль должен меняться на новый, а он же у нас пятнадцать лет", – говорит фельдшер Сергей Гробовский.

Этот "УАЗ" – часть автопарка экстренной медицинской помощи Владимира-Волынского. Город – пограничный. Сюда приезжают украинские туристы и гости из соседней Польши.

"Мы получили новую машину от Фонда Рината Ахметова. На такой машине приехать – новой, оборудованной- это не стыдно перед иностранцами", – говорит заведующий Владимир-Волынского отделения экстренной медицинской помощи Николай Бранчук.

Новая внешне и высокотехнологичная – внутри. Ее уже называют реанимацией на колесах.

"Есть дефибриллятор переносной, что очень удобно. Если он разрядится, можно в любой комнате подключиться и проводить реанимационные мероприятия", – говорит фельдшер Андрей Пейтер.

Эти устройства спасают жизни. "Сегодня" побывали вместе с медиками на выездах, где дефибриллятор мог быть применен. К пациенту с больным сердцем ехать по бездорожью – более десяти километров.

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"Поступил вызов в село. Там у нас сейчас закрыли медицинские учреждения – ФАПы, и они обращаются за помощью к нам", – говорит фельдшер Андрей Пейтер.

Скорая помощь Владимира-Волынского обслуживает 63 000 человек. Расстояние до некоторых пациентов – почти 40 километров.

"В селе особенно важна эта машина. Эта машина – спасательный круг для человека. Передайте Ринату Ахметову, что мы здесь, с Западной Украины, благодарим его", – говорит жительница села Вербы Мария Скыць.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Очень бы его поблагодарили, это очень хорошо для нашего населения – спасать людей, оказывать им первую домедицинскую помощь, вовремя госпитализировать", – подчеркивает фельдшер Андрей Пейтер.

Во Владимире-Волынском увидеть новую машину скорой на стоянке почти невозможно. Она круглосуточно спасает жизни.

"Люди заглядывают в нее, спрашивают – что это, что это? Говорят: хорошо, что не приехал старый "УАЗ", – рассказывает фельдшер Андрей Пейтер.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Фонд Рината Ахметова помогает пережившим обстрелы жителям села Тоненькое Донецкой области, в частности – девочке, которая потеряла маму, умершую от тяжелой болезни.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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