В Прилуках на железнодорожных путях нашли тело девятиклассника

Родители погибшего не верят в версию несчастного случая, и уверены, что сына убили

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В Прилуках Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко.

Правоохранители предполагают, что с ребенком произошел несчастный случай. Мол, школьник мог попасть под поезд случайно.

Родители же настаивают — это не так. "Сегодня" пообщались с родственниками погибшего Дениса.

Рядом с мальчиком лежали часы и мобильный телефон. Поезд, под колесами которого якобы оказался 14-летний Денис, только отъехал от станции "Прилуки". Когда парень вовремя не пришел домой, мать заподозрила, что с сыном что-то неладное.

"Я знаю, что он в полвосьмого приходит. А тут – не берет трубку", – говорит мама погибшего Дениса Светлана Чаленко.

Светлана сказала мужу, который вернулся с работы: надо идти искать сына.

"Я бежала, кричала по всем улицам – "Деня, Деня", я кричала", – говорит Светлана.

Но никто парня не видел. Телефон уже был выключен. Искали Дениса всей семьей. О том, что сын нашелся, родителям сообщила полиция.

"Мой сын лежал под первым вагоном, к нему не пускали. Я пошел к "скорой". В "скорой" мне ответили, сказали – ребенка убили, и перенесли сюда. Ребенок уже околел", – говорит отец Дениса Виктор Чаленко.

Отец бросился к сыну, но парень был уже холодный.

"Я ребенка поднял, ребенок уже закамянел, у него были гематомы под глазами. Я увидел – его избили жестоко и принесли сюда", – рассказывает Виктор Чаленко.

Родители до сих пор не забрали из морга тело ребенка. Потому что ждут результатов экспертизы.

"Я его до сих пор помню красивым и счастливым, и он мне сказал: "Мама, я тебя люблю", когда выходил", – говорит Светлана Чаленко.

"Я хочу добиться справедливости. Мне очень неприятно, что у меня ребенок до сих пор лежит в морге, хочу как отец, похоронить ребенка своего", – говорит Виктор Чаленко.

Сейчас официальная версия следствия — несчастный случай. Якобы девятиклассник переходил железнодорожные пути в запрещенном месте, и умер от полученных повреждений. Машинистам поезда грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Родители не верят, что сын мог навредить себе. И будут добиваться справедливого расследования.

Напомним, что ранее под Киевом из детского дома пропал подросток.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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