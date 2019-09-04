В Прилуках пикетировали окружком, требуя заплатить за выборы

В Прилуках Черниговской области на акцию протеста, требуя заработанные деньги, вышли работники избирательных участков 210-го округа. Того самого, что до последнего не мог установить победителя выборов.

И вот – новый скандал.

В то же время председатель окружкома уверяет: мол, зарплату все уже получили. "Сегодня" выехали на место события, чтобы разобраться, на чьей стороне правда.

Несмотря на проливной дождь, у окружной избирательной комиссии толпятся около двух десятков человек. Требуют, чтобы им выплатили заработанные средства.

Все они работали на последних выборах в парламент. Кто-то – наблюдателем, кто-то – водителем, и ни один из присутствующих, по их словам, так и не получил обещанной зарплаты. В среднем – около 3 тыс. гривен.

"Здесь люди, которые работали на выборах, они надеялись, что они что-то заработают. Здесь безработные, малообеспеченные. Для всех это очень большие средства", – говорит председатель комиссии избирательного участка № 740/968 Вера Макаренко.

Мария Денисова работала председателем одного из участков. Говорит: пошла туда, потому что обещали неплохую зарплату.

"Заработали копеечки, и теперь вот так их выбиваем. Люди потратили столько денег, чтобы приехать из сел сюда, в Прилуки. Договориться с водителем – это 200 гривен", – говорит председатель комиссии одного из избирательных участков Мария Денисова.

После нескольких часов пикетирования люди заявляют, что не разойдутся, пока не получат заработанные деньги.

Впоследствии градус напряжения растет, и люди готовы прибегнуть к радикальным мерам.

"Ложимся с голодовкой? Блокируя выходы? Сейчас разделимся. Одни лягут здесь, вторые – там", – говорят участники акции.

По словам участников пикета, обещанных денег ждут до трех тысяч человек. "Сегодня" спрашивают у председателя окружной комиссии 210-го округа Оксаны Свитрун: когда люди получат зарплату? Она утверждает: зарплату уже получили.

"Задолженности ни перед членами участковых комиссий, ни перед юридическими лицами нет. То есть все выплачено по счетам", – говорит председатель окружной избирательной комиссии – 210 Оксана Свитрун.

Собравшиеся же под окружкомом люди утверждают – им должны. И они вроде бы видели деньги в сейфе. Эту информацию съемочной группе "Сегодня" подтверждает и юрист избирательной комиссии. Но откуда появились деньги, он не знает.

"Были найдены наличные средства в размере более четырех миллионов гривен, также талоны на горючее. Происхождение этих средств не установлено, документации не было", – говорит юрист окружной избирательной комиссии номер 210 Николай Мусиченко.

Между тем люди настроены решительно. Говорят: если в ближайшее время не получат зарплату, будут обращаться к президенту Зеленскому.

Напомним, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось, потому что комиссия во исполнение решения суда не успела осуществить повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК предоставили больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16:00 6 августа.

6 августа ЦИК заслушала уточненный протокол ОИК ОМО № 210 об итогах голосования в округе и приняла его на обработку.

7 августа ЦИК обязала ОИК округа № 210 еще раз уточнить протокол об итогах голосования в округе, поскольку ОИК составила предыдущие уточненные протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссия не открывала и не исследовала.

15 августа ЦИК обязала окружную комиссию округа № 210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования. На этот раз соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243.

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